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Еще 355 жителей в Ростовской области заразились коронавирусом

10 января 09:07
Фото: Минздрав Ростовской области
В Ростовской области за сутки подтвердили 355 случаев заражения коронавирусом, сообщили в облправительстве.

Заболели жители всех 55 городов и районов, в том числе в Ростове, Новочеркасске, Новошахтинске, Гуково и Азове. Есть зараженные в Октябрьском, Орловском, Целинском, Цимлянском, Багаевском районах.

Зарегистрировали 16 смертей, умерли 12 женщин и четыре мужчины из-за осложнений при коронавирусе. Им было от 56 до 93 лет.

Всего в области подтвердили 197116 случаев заражения, вылечились 179 тысяч граждан. Умерли 9799 местных жителей из-за COVID-19.

Прививки против коронавируса сделали более 1,9 миллиона граждан.

Ранее врачей из красной зоны в Ростове перевели на полставки из-за спада заболеваемости.

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