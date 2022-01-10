Еще 355 жителей в Ростовской области заразились коронавирусом

Заболели жители всех 55 городов и районов, в том числе в Ростове, Новочеркасске, Новошахтинске, Гуково и Азове. Есть зараженные в Октябрьском, Орловском, Целинском, Цимлянском, Багаевском районах.
Зарегистрировали 16 смертей, умерли 12 женщин и четыре мужчины из-за осложнений при коронавирусе. Им было от 56 до 93 лет.
Всего в области подтвердили 197116 случаев заражения, вылечились 179 тысяч граждан. Умерли 9799 местных жителей из-за COVID-19.
Прививки против коронавируса сделали более 1,9 миллиона граждан.