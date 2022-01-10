rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2022, 15:48

Published 10 января 2022, 15:48

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Гражданам ДНР потребуются справки о вакцинации для въезда в Ростовскую область

10 января 2022, 15:48
Депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала согражданам, какие документы потребуются для въезда на территорию Ростовской области, подробностями поделился портал «Новороссия».

Анастасия Селиванова объяснила, что на многих территориях России, включая Ростовскую область, действуют ограничения, которые не позволяют свободное посещение мест массового скопления людей невакцинированными гражданами. В числе подобных мест — заведения общепита, культурного досуга, спортклубы и, конечно, гостиницы.

Для того чтобы избежать потенциального распространения коронавируса в этих регионах просят предъявить справку о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или действительный ПЦР-тест. Альтернативным документом может стать QR-код с портала «Госуслуги».

«Вместо справки о вакцинации вы можете предъявить QR-код с портала „Госуслуги“. QR-код ДНР нельзя загрузить на этот портал», — объяснила Анастасия Селиванова, отметив, что хотя справка о вакцинации является действительной, на территории России предпочитают проверять сертификаты на «Госуслугах».

Однако в издании выяснили, что граждане, прошедшие вакцинацию в Донецкой Народной Республике, могут предъявить бумажный экземпляр документа. Все, что для этого нужно — это дополнить его мокрыми печатями на русском языке.

Ранее удалось выяснить, что украинские военные глушили сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть смену расположения своих боевых орудий.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика