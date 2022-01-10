Гражданам ДНР потребуются справки о вакцинации для въезда в Ростовскую область

Posted 10 января 2022, 15:48
Published 10 января 2022, 15:48
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Анастасия Селиванова объяснила, что на многих территориях России, включая Ростовскую область, действуют ограничения, которые не позволяют свободное посещение мест массового скопления людей невакцинированными гражданами. В числе подобных мест — заведения общепита, культурного досуга, спортклубы и, конечно, гостиницы.
Для того чтобы избежать потенциального распространения коронавируса в этих регионах просят предъявить справку о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или действительный ПЦР-тест. Альтернативным документом может стать QR-код с портала «Госуслуги».
«Вместо справки о вакцинации вы можете предъявить QR-код с портала „Госуслуги“. QR-код ДНР нельзя загрузить на этот портал», — объяснила Анастасия Селиванова, отметив, что хотя справка о вакцинации является действительной, на территории России предпочитают проверять сертификаты на «Госуслугах».
Однако в издании выяснили, что граждане, прошедшие вакцинацию в Донецкой Народной Республике, могут предъявить бумажный экземпляр документа. Все, что для этого нужно — это дополнить его мокрыми печатями на русском языке.
Ранее удалось выяснить, что украинские военные глушили сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть смену расположения своих боевых орудий.