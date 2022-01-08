Вооруженные силы Украины в очередной раз пренебрегли действующими мирными соглашениями и мешали работе беспилотников ОБСЕ в зоне поселения Заря, расположенного в Донецкой области.
Народная милиция ДНР рассказала, что украинские военнослужащие применили станцию РЭБ «Буковель-АД», которая подавила радиосигналы и помешала работе летательных аппаратов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Представители пресс-службы предположили, что подобное нарушения Минских соглашений напрямую связано с попыткой скрыть перемещение своего оружия в зоне соприкосновения фронта.
Ранее Украина направила боевиков «Правого сектора»*, который является экстремисткой организацией и запрещен на территории России, в зону боевых действий у границ Ростовской области.