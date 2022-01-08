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ВСУ глушили беспилотники ОБСЕ у границы Ростовской области для сокрытия вооружения

8 января 15:01
Фото: Pexels.com
Вооруженные силы Украины применили установку, чтобы скрыть от беспилотников ОБСЕ перемещение своих орудий у границ Ростовской области, об этом сообщил портал «Новороссия».

Вооруженные силы Украины в очередной раз пренебрегли действующими мирными соглашениями и мешали работе беспилотников ОБСЕ в зоне поселения Заря, расположенного в Донецкой области.

Народная милиция ДНР рассказала, что украинские военнослужащие применили станцию РЭБ «Буковель-АД», которая подавила радиосигналы и помешала работе летательных аппаратов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Представители пресс-службы предположили, что подобное нарушения Минских соглашений напрямую связано с попыткой скрыть перемещение своего оружия в зоне соприкосновения фронта.

Ранее Украина направила боевиков «Правого сектора»*, который является экстремисткой организацией и запрещен на территории России, в зону боевых действий у границ Ростовской области.

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