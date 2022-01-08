ВСУ разместили вооружение в населённых пунктах Донбасса у границы Ростовской области

Он заявил, что представители ВСУ в недавнем времени разместили 16 единиц вооружения и военной техники в восьми поселках и городах. Так, три бронетранспортера разместили в районе Новобахмутовки, еще одну единицу техники — в жилом районе Майорска. Две БМП замечены на окраине Нелеповки и зенитная установка ЗУ-23 - в жилом районе поселка Озаряновка.