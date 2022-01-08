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ВСУ разместили вооружение в населённых пунктах Донбасса у границы Ростовской области

8 января 06:02
Фото: pixabay.com
Военные силы Украины продолжают усиливать свой технический потенциал в населенных пунктах Донбасса, сообщает портал «Новороссия» со ссылкой на официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина.

Он заявил, что представители ВСУ в недавнем времени разместили 16 единиц вооружения и военной техники в восьми поселках и городах. Так, три бронетранспортера разместили в районе Новобахмутовки, еще одну единицу техники — в жилом районе Майорска. Две БМП замечены на окраине Нелеповки и зенитная установка ЗУ-23 - в жилом районе поселка Озаряновка.

В селе Веселое, поселке Первомайском ВСУ разместило еще по одной БМП, один БТР — в селе Богдановка.

Шесть минометов «Василек» украинские военные разместили на железнодорожной станции в Дружковке.

Французское СМИ заявило о неизбежности войны на Украине у границы Ростовской области

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