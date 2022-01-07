В 30 километрах от Ростовской области заметили 10 боевиков «Правого сектора»*

Народная милиция ДНР поделилась данными, что у поселения Гранитного заметили представителей экстремистской группировки «Правый сектор», которая запрещена на территории Российской федерации и преследуется законом.
Правоохранители рассказали, что десяток боевиков прибыли в зону первого батальона 53-й бригады, и это уже не первый случай, когда присутствие националистов было замечено в зоне военного соприкосновения.
В ведомстве рассказали, что националисты продолжают приезжать на Донбасс, и эта концентрация сил потенциально может привести к обострению конфликта в южной части Республики.
Ранее три украинских солдата подорвались на противотанковых минах, только одному удалось пережить взрыв.