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В 30 километрах от Ростовской области заметили 10 боевиков «Правого сектора»*

7 января 07:25
Фото: Pixabay.com
В 30 километрах от границы Ростовской области заметили боевиков «Правого сектора», деятельность которого на территории России запрещена законом, об этом рассказал портал «Новороссия».

Народная милиция ДНР поделилась данными, что у поселения Гранитного заметили представителей экстремистской группировки «Правый сектор», которая запрещена на территории Российской федерации и преследуется законом.

Правоохранители рассказали, что десяток боевиков прибыли в зону первого батальона 53-й бригады, и это уже не первый случай, когда присутствие националистов было замечено в зоне военного соприкосновения.

В ведомстве рассказали, что националисты продолжают приезжать на Донбасс, и эта концентрация сил потенциально может привести к обострению конфликта в южной части Республики.

Ранее три украинских солдата подорвались на противотанковых минах, только одному удалось пережить взрыв.

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