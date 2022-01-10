Ростовчанин пойдет под суд за взятку приставу и попытку выехать за границу

Следственный отдел Октябрьского района Ростова СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении ростовчанина средних лет, который стал подозреваемым в деле о даче взятки сотруднику при исполнении за совершение незаконных действий.
Согласно версии следователей, осенью прошлого года ростовчанин договорился с приставом-исполнителем о том, что даст ему 40 тысяч рублей за прекращение производства по его делу и разрешение выехать за границу. Однако пристав сообщил о предложении своему руководству, что позволило сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД пресечь действия фигуранта дела.
Теперь следственный орган занят расследованием, которое позволит определить обстоятельства произошедшего.
Ранее Ростовская область вошла в десятку регионов с самыми высокими показателями взяточничества, кроме того средний размер «вознаграждения» в регионе составил 150 тысяч рублей.