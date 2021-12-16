Экс-замглавы Волгодонска получил шесть лет колонии за взятки от подчиненного

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона предоставили доказательства вины Сергея Вислоушкина, который был подозреваемым в деле о взяточничестве в особо крупном размере.
Суд установил, что бывший госслужащий Вислоушкин получил от своего протеже денежные средства в размере 4,8 миллиона. Эти деньги подчиненный передавал ему в течение двух лет с 2018 по 2020 год, чтобы получить поддержку со стороны замглавы администрации Волгодонска, ставшего его покровителем.
Теперь Вислоушкин проведет в колонии шесть лет, выплатит штраф, а также не сможет занимать какую-либо должность на госслужбе в течение пяти лет.
Ранее мужчина, представившийся полицейским, получил от бизнесмена деньги за покровительство. За семь лет предприниматель заплатил мошеннику 4,6 миллиона рублей.