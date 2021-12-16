rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-замглавы Волгодонска получил шесть лет колонии за взятки от подчиненного

16 декабря 2021, 15:31
Фото: Pexels.com
В Ростовской области состоялся суд над бывшим замглавы горадминистрации Волгодонска, который получал от своего протеже взятки на общую сумму более 4,8 миллиона рублей, об этом сообщили в СУ СК РФ региона.

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона предоставили доказательства вины Сергея Вислоушкина, который был подозреваемым в деле о взяточничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что бывший госслужащий Вислоушкин получил от своего протеже денежные средства в размере 4,8 миллиона. Эти деньги подчиненный передавал ему в течение двух лет с 2018 по 2020 год, чтобы получить поддержку со стороны замглавы администрации Волгодонска, ставшего его покровителем.

Теперь Вислоушкин проведет в колонии шесть лет, выплатит штраф, а также не сможет занимать какую-либо должность на госслужбе в течение пяти лет.

Ранее мужчина, представившийся полицейским, получил от бизнесмена деньги за покровительство. За семь лет предприниматель заплатил мошеннику 4,6 миллиона рублей.

Материалы по теме
В Ростове полицейских приговорили к семи годам тюрьмы за взятку в полмиллиона рублейСредний размер взятки в Ростовской области сократился до 150 тысяч рублейПопавшегося на взятке военного осудили в Новочеркасске в декабре 2021 года
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58