Экс-замглавы Волгодонска получил шесть лет колонии за взятки от подчиненного

Суд установил, что бывший госслужащий Вислоушкин получил от своего протеже денежные средства в размере 4,8 миллиона. Эти деньги подчиненный передавал ему в течение двух лет с 2018 по 2020 год, чтобы получить поддержку со стороны замглавы администрации Волгодонска, ставшего его покровителем.