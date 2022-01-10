В Ростовской области обманутым дольщикам возместят более 390 млн рублей в 2022 году

В Ростовской области собственникам жилья в двух долгостроях Ростова и Каменска-Шахтинского выплатят компенсацию, так как они были признаны пострадавшей стороной в рамках дел о банкротстве.
Компенсацию на общую сумму свыше 390 миллионов рублей получат 105 человек, при этом большинство из них — дольщики, которые должны были получить жилье на проспекте Стачки, 183. Однако застройщик АО «Ростов-ЦентрСтрой» был признан банкротом, и теперь 80 дольщиком получат возмещения. Остальные 25 жертв ожидали сдачи дома на улице Халтурина в Каменске-Шахтинском, однако застройщик ООО «СК «Александра» не обеспечил завершение объекта.
Компенсацию можно получить с 20 января, обратившись в АО «Банк ДОМ.РФ».
В правительстве рассказали, что в 2022 году из областного бюджета на восстановление прав обманутых дольщиков выделили 352 миллиона рублей, которые помогут восстановить в правах собственников жилья в 15 долгостроях.
Ранее жители Ростовской области сообщили, что недовольны финансированием чужой недальновидности из регионального бюджета. Ростовчане считают, что обманутые дольщики самостоятельно должны нести ответственность за совершенный выбор, а восстановление их потерь из налогов других граждан является несправедливым.