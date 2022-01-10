rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области обманутым дольщикам возместят более 390 млн рублей в 2022 году

10 января 12:56
Фото: donland.ru
В Ростове и Каменске-Шахтинском 105 участников долевого строительства получат возмещения в размере свыше 390 миллионов рублей, об этом объявили в правительстве Ростовской области.

В Ростовской области собственникам жилья в двух долгостроях Ростова и Каменска-Шахтинского выплатят компенсацию, так как они были признаны пострадавшей стороной в рамках дел о банкротстве.

Компенсацию на общую сумму свыше 390 миллионов рублей получат 105 человек, при этом большинство из них — дольщики, которые должны были получить жилье на проспекте Стачки, 183. Однако застройщик АО «Ростов-ЦентрСтрой» был признан банкротом, и теперь 80 дольщиком получат возмещения. Остальные 25 жертв ожидали сдачи дома на улице Халтурина в Каменске-Шахтинском, однако застройщик ООО «СК «Александра» не обеспечил завершение объекта.

Компенсацию можно получить с 20 января, обратившись в АО «Банк ДОМ.РФ».

В правительстве рассказали, что в 2022 году из областного бюджета на восстановление прав обманутых дольщиков выделили 352 миллиона рублей, которые помогут восстановить в правах собственников жилья в 15 долгостроях.

Фото: donland.ru

Ранее жители Ростовской области сообщили, что недовольны финансированием чужой недальновидности из регионального бюджета. Ростовчане считают, что обманутые дольщики самостоятельно должны нести ответственность за совершенный выбор, а восстановление их потерь из налогов других граждан является несправедливым.

Материалы по теме
Суд в Ростове утвердил приговор застройщикам ЖК «Европейский», обманувшим дольщиковВ Ростове застройщика осудили на 13 лет колонии за обман дольщиков на 60 млн рублейЖители Ростовской области недовольны помощью обманутым дольщикам на бюджетные деньги
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00