В Ростовской области обманутым дольщикам возместят более 390 млн рублей в 2022 году

Компенсацию на общую сумму свыше 390 миллионов рублей получат 105 человек, при этом большинство из них — дольщики, которые должны были получить жилье на проспекте Стачки, 183. Однако застройщик АО «Ростов-ЦентрСтрой» был признан банкротом, и теперь 80 дольщиком получат возмещения. Остальные 25 жертв ожидали сдачи дома на улице Халтурина в Каменске-Шахтинском, однако застройщик ООО «СК «Александра» не обеспечил завершение объекта.