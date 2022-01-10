За годы пандемии закупки Минздрава Ростовской области увеличились до 10 млрд рублей

В 2019 году, до появления коронавирусной инфекции, профильное ведомство потратило на закупки 8 миллиардов рублей. Уже в 2020 году, когда COVID-19 захватил весь мир, региональный Минздрав увеличил объем своих закупок до 10,1 миллиарда рублей. А в 2021 году ведомство совершило 1898 закупок на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. Таким образом, прошлый год становится лидером по объему потраченных средств на закупках у ведомства, начиная с 2012 года.
В текущем году Минздрав уже заявил о проведении 151 закупки на 1,4 миллиарда рублей.
Главным же поставщиком ведомства стала фирма АО «Новгородфармация» из Великого Новгорода. Компания выиграла 108 контрактов на общую стоимость в 1 миллиард рублей.
А на втором месте по объемам выигранных госконтрактов находится загадочная АО «Фармацевт плюс» с неизвестным владельцем. Директор компании значится Ольга Бадура, а владелец - «Гражданин РФ». Фирма, которая существует с марта 2020 года выиграла в прошлом году 32 контракта стоимостью в 654 миллиона рублей.
Подробнее о том, какие закупки и в каких объемах совершило профильное ведомство, читайте в материале: Минздрав Ростовской области потратил рекордную сумму в 2021 году.