За годы пандемии закупки Минздрава Ростовской области увеличились до 10 млрд рублей

В 2019 году, до появления коронавирусной инфекции, профильное ведомство потратило на закупки 8 миллиардов рублей. Уже в 2020 году, когда COVID-19 захватил весь мир, региональный Минздрав увеличил объем своих закупок до 10,1 миллиарда рублей. А в 2021 году ведомство совершило 1898 закупок на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. Таким образом, прошлый год становится лидером по объему потраченных средств на закупках у ведомства, начиная с 2012 года.