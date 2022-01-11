Экс-гендиректора ТАНТК имени Бериева обвинили в афере с патентом на самолет-амфибию

Проект по разработке двух вариантов промышленных образцов самолета-амфибии в 2013-2015 году принадлежал шести авторам. В 2016 году Юрий Грудинин направил ходатайство об изменении авторского состава, чтобы включить в этот список свое имя. По версии следствия, в период разработки проекта, Грудинин в штате научного комплекса не состоял.