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Экс-гендиректора ТАНТК имени Бериева обвинили в афере с патентом на самолет-амфибию

11 января 07:47
Фото: beriev.com
Юрий Грудинин
Бывшего гендиректора Таганрогского авиационного научного-технического комплекса Юрия Грудинина будут судить за превышение полномочий, сообщает "Коммерсантъ".

Проект по разработке двух вариантов промышленных образцов самолета-амфибии в 2013-2015 году принадлежал шести авторам. В 2016 году Юрий Грудинин направил ходатайство об изменении авторского состава, чтобы включить в этот список свое имя. По версии следствия, в период разработки проекта, Грудинин в штате научного комплекса не состоял.

Позднее бывший гендиректор ТАНТК получил пять вознаграждений за использование патента в размере 3,7 миллиона рублей.

Юрий Грудинин попал под подозрение ФСБ за превышение должностных полномочий - в 2019 году он выписал сотрудникам научного комплекса премии более 1,5 миллиона рублей, которые оставил себе.

Ближайшие два месяца Грудинин будет находиться в следственном изоляторе.

Фото: beriev.com

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