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Ростовчане попросили Логвиненко продать часы для ремонта в детской поликлинике № 7

11 января 06:31
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону попросили сити-менеджера Алексея Логвиненко продать свои дорогостоящие часы, чтобы на эти деньги провести ремонт в поликлинике, говорится в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане пожаловались на неудовлетворительное состояние помещений в детской поликлинике № 7. По их словам, они давно нуждаются в обновлении, так как на стенах кусками приклеены обои.

Этот ремонт местные жители назвали дизайнерским и попросили Логвиненко продать часы. По их словам, денег хватит, чтобы привести помещения в порядок.

«Не хватит часов, есть ещё что продать, без ущерба для кошелька и имиджа», — написал один из местных жителей. При этом нашлись и те, кто встал на защиту персонала поликлиники: «Но несмотря на то, что все убитое, всегда есть прививки, адекватные и внимательные врачи», — похвалила работу медучреждения ростовчанка.

Напомним, что в конце года сити-менеджер опубликовал фото, на котором в графическом редакторе стерли часы на его руке. Это вызвало широкий общественный резонанс.

По некоторым данным, эти часы похожи на Marine Royale с корпусом из розового золота. Стоимость может достигать 3,9 миллиона рублей.

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