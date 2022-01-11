Ростовчане попросили Логвиненко продать часы для ремонта в детской поликлинике № 7

«Не хватит часов, есть ещё что продать, без ущерба для кошелька и имиджа», — написал один из местных жителей. При этом нашлись и те, кто встал на защиту персонала поликлиники: «Но несмотря на то, что все убитое, всегда есть прививки, адекватные и внимательные врачи», — похвалила работу медучреждения ростовчанка.