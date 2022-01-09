Ростовчанка попросила суд изъять у бывшего мужа 7 своих автомобилей в 2022 году

Речь идет о Марине Завгородневой, которую признали несостоятельной. Она является уроженкой Казахской ССР.
В отношении должницы ввели процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим назначили Дарью Землянскую, которая направила ходатайство об истребовании у бывшего мужа должницы документы купли-продажи семи машин.
Здесь говорится о таких машинах, как «Тойота Эстима Эмина», «Шкода Румстер», «Мицубиси Аутлендер», «Рено Логан». Самый новый среди них — «Мицубиси», выпущенный в 2014 году.
Отмечается, что документы будут истребованы у регионального УГИБДД.