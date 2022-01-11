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Глава Минздрава региона Кобзев отметил низкие темпы ревакцинации в Ростовской области

11 января 13:33
Фото: rostov-gorod.ru
вакцинация
В Ростовской области сохраняется низкий уровень ревакцинации от коронавируса, сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

Первый компонент вакцины получили около двух миллионов человек. Ревакцинацию же прошли 262 тысячи граждан.

«Это очень мало, так как ревакцинация занимает 30% от количества вакцинированных. Наиболее низкие показатели сложились в Шахтах, Батайске и Новошахтинске», — уточнил министр.

Он добавил, что плохие показатели сейчас в Мясниковском, Неклиновском, Сальском и Азовском районах.

Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев предупредил ростовчан о том, что «омикроном» заражаются 9 из 10 контактных

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