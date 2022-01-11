Глава Минздрава региона Кобзев отметил низкие темпы ревакцинации в Ростовской области

Первый компонент вакцины получили около двух миллионов человек. Ревакцинацию же прошли 262 тысячи граждан.
«Это очень мало, так как ревакцинация занимает 30% от количества вакцинированных. Наиболее низкие показатели сложились в Шахтах, Батайске и Новошахтинске», — уточнил министр.
Он добавил, что плохие показатели сейчас в Мясниковском, Неклиновском, Сальском и Азовском районах.
Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев предупредил ростовчан о том, что «омикроном» заражаются 9 из 10 контактных