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Ковалев объяснил плачевную ситуацию с коронавирусом в Ростовской области в январе

11 января 12:50
Фото: rov.aero
Ростовская области находится в числе неблагополучных по коронавирусу регионов, сообщил главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

Причиной он назвал то, что муниципалитеты не выполняют план по тестированию на коронавирус. Впервые за полтора месяца не удалось достигнуть норматива.

Показатель тестирования составляет 220 на 100 тысяч населения. Необходимо, чтобы он достигал 300.

По словам Ковалева, только 12 территорий смогли выполнить норматив. В том числе Зерноградский, Красносулинский и Куйбышевский районы.

«Если не выполнять нормативы даже по одному пункту, то регион сразу же попадает в красную зону. Всего же установлено пять критериев», — уточнил Ковалев.

Также он заявил о массовых нарушениях мер профилактики COVID-19 в Ростовской области.

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