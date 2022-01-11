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Главврач РОКБ Вячеслав Коробка заявил о начале пятой волны COVID-19 весной 2022 года

11 января 12:24
Фото: pexels.com
В Ростовской области следующая волна ковида может начаться весной 2022 года, об этом сообщил главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

По словам главврача, в период активной фазы в ковидном госпитале РОКБ находились 500-600 человек, сейчас заболевших около 120, остаются свободные в больницах.

Массовый иммунитет большинство ростовчан приобрели с прививкой или перенесенным заболеванием, но через полгода эффект от антител сойдет на нет. По прогнозам Вячеслава Коробки, это произойдет весной, потому что активная прививочная компания проходила летом и осенью прошлого года.

«Привитые тогда уже будут слабо защищены, они могут составить основную группу тех, кто начнет передавать вирус друг другу, и будут основными заболевшими следующей волны», — цитирует специалиста «Дон24».

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область ожидает поступления вакцины от COVID-19 для подростков в 2022 году.

#Новости#Анна Ивченко#Коронавирус COVID-19
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