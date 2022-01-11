Главврач РОКБ Вячеслав Коробка заявил о начале пятой волны COVID-19 весной 2022 года

По словам главврача, в период активной фазы в ковидном госпитале РОКБ находились 500-600 человек, сейчас заболевших около 120, остаются свободные в больницах.
Массовый иммунитет большинство ростовчан приобрели с прививкой или перенесенным заболеванием, но через полгода эффект от антител сойдет на нет. По прогнозам Вячеслава Коробки, это произойдет весной, потому что активная прививочная компания проходила летом и осенью прошлого года.
«Привитые тогда уже будут слабо защищены, они могут составить основную группу тех, кто начнет передавать вирус друг другу, и будут основными заболевшими следующей волны», — цитирует специалиста «Дон24».
Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область ожидает поступления вакцины от COVID-19 для подростков в 2022 году.