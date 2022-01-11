Главврач РОКБ Вячеслав Коробка заявил о начале пятой волны COVID-19 весной 2022 года

Массовый иммунитет большинство ростовчан приобрели с прививкой или перенесенным заболеванием, но через полгода эффект от антител сойдет на нет. По прогнозам Вячеслава Коробки, это произойдет весной, потому что активная прививочная компания проходила летом и осенью прошлого года.