Голубева попросили ослабить ограничения из-за COVID-19 в Ростовской области 11 января

По словам Дмитриевой, необходимо увеличить допустимую вместимость учреждений культуры до 75%. Сейчас этот показатель составляет 50%.
Министр рассказала, что во время праздников организации соблюдали меры профилактики. В том числе масочный режим и социальную дистанцию.
Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев не согласился с этой позицией. Он заявил, что на нарушениях попадались кинотеатры, ростовская филармония и Музыкальный театр.
Также во время совещания губернатор Василий Голубев заявил, что боится ухудшения ситуации с коронавирусом в Ростовской области.