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Голубева попросили ослабить ограничения из-за COVID-19 в Ростовской области 11 января

11 января 15:39
Фото: pixabay
Глава Минкульта Ростовской области Анна Дмитриева попросила губернатора Василия Голубева смягчить ряд введенных ограничений, прозвучало во время совещания.

По словам Дмитриевой, необходимо увеличить допустимую вместимость учреждений культуры до 75%. Сейчас этот показатель составляет 50%.

Министр рассказала, что во время праздников организации соблюдали меры профилактики. В том числе масочный режим и социальную дистанцию.

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев не согласился с этой позицией. Он заявил, что на нарушениях попадались кинотеатры, ростовская филармония и Музыкальный театр.

Также во время совещания губернатор Василий Голубев заявил, что боится ухудшения ситуации с коронавирусом в Ростовской области.

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