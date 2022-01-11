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Голубев заявил, что боится ухудшения ситуации с коронавирусом в Ростовской области

11 января 14:52
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о своих опасениях по поводу ситуации с коронавирусом, прозвучало во время заседания.

По его словам, количество зараженных может увеличиться, видны опасения. Он рассказал о своей беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой они обсудили сценарии развития ситуации.

«Нужно понимать, что-то, что происходит в Европе и мире, может прийти и придет к нам», — уточнил глава региона. Он также остался недоволен снижением темпов тестирования на коронавирус.

Губернатор поручил главам муниципалитетов разобраться в этой ситуации. Пока же регион находится в красной зоне по коронавирусу из-за неудовлетворительной работы в этом направлении.

Ранее глава Минздрава региона Кобзев отметил низкие темпы ревакцинации в Ростовской области.

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