Голубев заявил, что боится ухудшения ситуации с коронавирусом в Ростовской области

По его словам, количество зараженных может увеличиться, видны опасения. Он рассказал о своей беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой они обсудили сценарии развития ситуации.
«Нужно понимать, что-то, что происходит в Европе и мире, может прийти и придет к нам», — уточнил глава региона. Он также остался недоволен снижением темпов тестирования на коронавирус.
Губернатор поручил главам муниципалитетов разобраться в этой ситуации. Пока же регион находится в красной зоне по коронавирусу из-за неудовлетворительной работы в этом направлении.