Губернатор Ростовской области призвал восстановить объемы тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор Ростовской области представил информацию, согласно которой на территории Веселовского, Мартыновского, Советского, Волгодонского и Чертковского района показатели ПЦР-тестирования на новогодних праздниках упали значительно ниже средних показателей других муниципалитетов. Показатели охвата тестированием колебались от 37 до 79 человек на 100 тысяч граждан, что не соответствует стандартам объемов тестирования по условиям текущей эпидобстановки.