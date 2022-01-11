Губернатор Ростовской области призвал восстановить объемы тестирования на COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посчитал неприемлемым сокращение объемов ПЦР-тестирования в отдельных муниципалитетах региона.
Роспотребнадзор Ростовской области представил информацию, согласно которой на территории Веселовского, Мартыновского, Советского, Волгодонского и Чертковского района показатели ПЦР-тестирования на новогодних праздниках упали значительно ниже средних показателей других муниципалитетов. Показатели охвата тестированием колебались от 37 до 79 человек на 100 тысяч граждан, что не соответствует стандартам объемов тестирования по условиям текущей эпидобстановки.
Вместе с этим Василий Голубев раскритиковал глав муниципалитетов, сообщив им, что они не имели права снижать темпы на новогодних праздниках, а также поставил под сомнение их управленческую компетентность.