Ухудшение ситуации в Ростовской области предсказал губернатор Голубев в январе

Василий Голубев считает, что число зараженных будет увеличиваться день ото дня, и власти Ростовской области станут свидетелями этого в ближайшие десять дней. Не последнюю роль в этом сыграют туристы, которые уехали на юг России и за границу, где ограничительные меры менее строгие, чем на территории Ростовской области.