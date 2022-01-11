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Ухудшение ситуации в Ростовской области предсказал губернатор Голубев в январе

11 января 18:07
Фото: Pexels.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что стоит ожидать ухудшения эпидобстановки по коронавирусу в ближайшие дни, об этом он рассказал в ходе заседания оперштаба.

Глава Ростовской области Василий Голубев, объяснил, что хотя в регионе показатели заболеваемости коронавирусом в первую неделю января снизились на 20%, после новогодних праздников следует ожидать только ухудшения ситуации.

В числе очевидных причин снижения этих показателей назвали эффективность ковидных ограничений и вакцинации от коронавируса, однако глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев настаивает, что это связано со снижением общих показателей ПЦР-тестирования на новогодних праздниках.

Губернатор Голубев потребовал восстановить показатели охвата населения тестированием на определение коронавируса и напомнил, что в Москве тоже были низкие показатели, пока прирост заболевших после новогодних праздников не составил 50% случаев.

Василий Голубев считает, что число зараженных будет увеличиваться день ото дня, и власти Ростовской области станут свидетелями этого в ближайшие десять дней. Не последнюю роль в этом сыграют туристы, которые уехали на юг России и за границу, где ограничительные меры менее строгие, чем на территории Ростовской области.

«Никто там ничего не соблюдал. Всё это будет в ближайшее время здесь», — дал негативный прогноз Василий Голубев, распорядившись, чтобы показатели тестирования были восстановлены в ближайшее время до отметки 300 исследований на 100 тысяч жителей.

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