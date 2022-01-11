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В Ростове назвали причину двух взрывов в доме на улице Береговой, 19/2 днем 7 января

11 января 11:26
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону самосрабатывание взрывных устройств стало причиной прогремевших взрывов в доме на улице Береговой, 19/2, заявил и. о. главы управления ГО и ЧС города Александр Наумов.

Напомним, что 7 января в руках строителя взорвалась граната, из-за чего он погиб в лифте. Прибывшие сотрудники ОМОНа зашли в квартиру, где ранее находился мужчина, после чего один из них взял коробку. По информации СМИ, она взорвалась и пострадавшего доставили в больницу.

По словам Наумова, причиной стало самосрабатывание взрывных устройств. Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия.

Ранее в Сальске в пятницу, 31 декабря, произошел взрыв газа в квартире пятиэтажного дома. Тогда пострадала девушка, ей оказали медицинскую помощь.

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