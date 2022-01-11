В Ростове назвали причину двух взрывов в доме на улице Береговой, 19/2 днем 7 января

Напомним, что 7 января в руках строителя взорвалась граната, из-за чего он погиб в лифте. Прибывшие сотрудники ОМОНа зашли в квартиру, где ранее находился мужчина, после чего один из них взял коробку. По информации СМИ, она взорвалась и пострадавшего доставили в больницу.