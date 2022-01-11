В Ростовской области 54% жителей привили от ОРВИ и гриппа

«Праздники способствовали затуханию эпидпроцесса про гриппу и ОРВИ, и мы видим, что в целом за прошедшую первую неделю года у нас выявлено всего 22 случая на 100 тысяч населения. Этот показатель ниже эпидпорога на 15,8%. Такого у нас не было последние полгода», — подвел итоги Евгений Ковалев, добавив, что из 11 обследованных на грипп человек у семи выявили тип H3N2, а еще один человек заболел риновирусом.