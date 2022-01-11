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В Ростовской области 54% жителей привили от ОРВИ и гриппа

11 января 12:31
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области от гриппа вакцинировали 54% населения, об этом объявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора Ростовской области рассказал, что хотя в настоящий момент ситуация с распространением гриппа стабилизировалась, и показатели впервые за полгода опустились ниже эпидемиологического порога, в регионе продолжаются работы по вакцинации местных жителей. Сейчас общее число вакцинированных от гриппа составляет около 54% от населения Ростовской области, а среднероссийский показатель равен 46,6%.

«Праздники способствовали затуханию эпидпроцесса про гриппу и ОРВИ, и мы видим, что в целом за прошедшую первую неделю года у нас выявлено всего 22 случая на 100 тысяч населения. Этот показатель ниже эпидпорога на 15,8%. Такого у нас не было последние полгода», — подвел итоги Евгений Ковалев, добавив, что из 11 обследованных на грипп человек у семи выявили тип H3N2, а еще один человек заболел риновирусом.

За 2021 год более 700 тысяч ростовчан привились от коронавируса.

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