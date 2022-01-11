Власти в Ростове определили, куда перенесут порт для продления набережной

Напомним, еще летом власти города объявили о плане продления набережной Ростова-на-Дону со строительством шестиполосной дороги, однако получили на это критику от местных жителей.
Кроме того камнем преткновения в вопросе проекта модернизации набережной стал порт, расположенный на правом берегу Дона. Однако сейчас власти города нашли решение проблемы вопроса с землей и ее выкупом в зоне будущего строительства.
«Мы уже определили участок в промышленной зоне. Мы порт переносим на левый берег. Сегодня участок полностью сформирован. Порт получит новый участок. Как только мы перенесем границу морского порта, у нас будет основания выкупить участки и продлить набережную», — объяснил сити-менеджер Алексей Логвиненко, уточнив, что в зоне запланированного строительства нет участков муниципальной земли, а потому необходимо произвести планировку и выкуп земельных участков под проект продленной набережной.
Ранее власти Ростова-на-Дону провели оценку участков на Театральном спуске, которые собираются выкупить у владельцев под реализацию проекта набережной.