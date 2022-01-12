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Когда в Ростовской области начнется пятая волна коронавируса и кто заболел омикроном

12 января 05:33
Фото: pixabay
В Ростовской области следующая волна коронавируса может наступить уже весной этого года, а в регионе выявили новый очаг штамма омикрон. Что будет с заболеваемостью коронавирусом, в материале RostovGazeta.

Пятая волна коронавируса в Ростовской области

Главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка заявил, что весной текущего года может наступить пятая волна коронавируса. Во время активной фазы в ковидном госпитале находились около 600 пациентов, сейчас их примерно 120.

Заболеваемость снизилась из-за проводимой вакцинации и людей, которые уже перенесли болезнь. Но этот эффект пропадает через полгода.

Фото: pixabay

По прогнозам Коробки, ухудшение ситуации стоит ожидать весной, так как активная прививочная компания проходила летом и осенью прошлого года.

По мнению эксперта, у людей начнут пропадать антитела и они смогут передавать вирус друг другу.

Как проходит ревакцинация в Ростовской области

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в регионе остается низкий уровень ревакцинации. Если первый компонент вакцины получили около двух миллионов человек, то на ревакцинацию пришли около 262 тысяч добровольцев.

«Это очень мало, так как ревакцинация занимает 30% от количества вакцинированных", - пояснил министр.

Фото: pixabay

Он добавил, что хуже всего показатели оказались в Шахтах, Новошахтинске, Батайске, Сальском и Азовском районах.

Есть ли в Ростовской области омикрон

Для жителей Ростовской области появилась опасность заразиться новым штаммом омикрон, который называют самым опасным. Первый случай заболевания выявили у студента из Конго, который прибыл в Ростов на обучение.

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал о втором очаге. Заболели женщина и шестимесячный ребенок, этот случай никак не связан с первым.

Фото: pixabay

Известно, что ростовчанка не покидала Россию, поэтому получается, что заразилась она в области.

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