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На Сельмаше в Ростове загорелся троллейбус 12 января

12 января 10:22
В Ростове-на-Дону на улице 1-й Конной Армии в общественном транспорте произошел пожар, сообщается в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель сам смог ликвидировать возгорание. Пассажиров в момент пожара в салоне троллейбуса не было. В региональном МЧС RostovGazeta заявили, что спасатели на место происшествия не выезжали.

Судя по обнародованному видео, возгорание произошло у 12-летнего троллейбуса, который поступил в Ростов из Москвы два года назад.

Напомним, 25 декабря 2021 года в центре Ростова, на улице Большая Садовая, троллейбус № 22 сошёл с рельсов и въехал в клумбу. Пассажиры и водитель не пострадали.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал причиной частых возгораний и аварий общественного транспорта в донской столице контрафактные запчасти.

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#Новости#Общество#Видео
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