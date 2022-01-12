На Сельмаше в Ростове загорелся троллейбус 12 января

По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель сам смог ликвидировать возгорание. Пассажиров в момент пожара в салоне троллейбуса не было. В региональном МЧС RostovGazeta заявили, что спасатели на место происшествия не выезжали.
Судя по обнародованному видео, возгорание произошло у 12-летнего троллейбуса, который поступил в Ростов из Москвы два года назад.
Напомним, 25 декабря 2021 года в центре Ростова, на улице Большая Садовая, троллейбус № 22 сошёл с рельсов и въехал в клумбу. Пассажиры и водитель не пострадали.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал причиной частых возгораний и аварий общественного транспорта в донской столице контрафактные запчасти.