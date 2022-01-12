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В Таганроге 36-летний мужчина разбился насмерть, упав в шахту лифта днем 12 января

12 января 11:36
Фото: freepik/freepik.com
В Таганроге в среду, 12 января, местный житель погиб в результате обрушения кабины в шахте лифта, об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Несчастный случай произошел утром 12 января, когда жилец дома на Мариупольском шоссе решил спуститься с верхнего этажа на первый.

Жильцы были испуганы шумом, поэтому вызвали спасателей по номеру 112. Приехавшие сотрудники спасательных служб подтвердили смерть горожанина и извлекли его останки из шахты лифта.

В настоящий момент ведется проверка, которая позволит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Жители Таганрога утверждают, что происшествие нельзя назвать несчастным случаем, так как это халатное отношение к эксплуатации и содержанию лифта.

«Несчастный случай? Лифт упал, и это несчастный случай, вы серьёзно? Это халатность, тех кто за эти лифты отвечает! Зато на капремонт собирают с людей деньги…. Только платите! Значит лифт проходил ТО формально. Находим тех, кто подписывал акт и отправляем в тюрьму», — прокомментировали новость шокированные жители Таганрога.

Ранее в Ростове прорыв канализационной трубы в жилом комплексе затопил парковку и лифты.

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#Новости#Происшествия
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