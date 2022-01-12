В Таганроге 36-летний мужчина разбился насмерть, упав в шахту лифта днем 12 января

«Несчастный случай? Лифт упал, и это несчастный случай, вы серьёзно? Это халатность, тех кто за эти лифты отвечает! Зато на капремонт собирают с людей деньги…. Только платите! Значит лифт проходил ТО формально. Находим тех, кто подписывал акт и отправляем в тюрьму», — прокомментировали новость шокированные жители Таганрога.