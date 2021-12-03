Ростовчанам объяснили задержку в сдаче лифтов в многоквартирных домах

По его словам, в 2019 году появилась новая процедура контроля, которая раньше предусмотрена не была. Именно она и стала виной такой задержки. Однако, как отметил Владислав Крюков, в 2021 году эту процедуру ускорили, поэтому проблем больше возникнуть не должно.
«Она значительно усложнила акт приемки лифтов. Поэтому сроки запуска оборудования у нас увеличились. Считаю, что это все нарушало права граждан», — заявил Крюков.
Он также отметил, что после публикаций в новостных СМИ о долгом запуске лифтов, проблему решали максимально быстро.
Напомним, что в ноябре появилась информация о том, что жители высотного дома на улице Гагаринская, 5 живут без лифта более четырех месяцев.