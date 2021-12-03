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Ростовчанам объяснили задержку в сдаче лифтов в многоквартирных домах

3 декабря 2021, 18:00
Фото: pixabay.com
Глава фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков рассказал о причинах задержки в сдаче лифтов в многоквартирных домах Ростова, это стало известно в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам реализации программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

По его словам, в 2019 году появилась новая процедура контроля, которая раньше предусмотрена не была. Именно она и стала виной такой задержки. Однако, как отметил Владислав Крюков, в 2021 году эту процедуру ускорили, поэтому проблем больше возникнуть не должно.

«Она значительно усложнила акт приемки лифтов. Поэтому сроки запуска оборудования у нас увеличились. Считаю, что это все нарушало права граждан», — заявил Крюков.

Он также отметил, что после публикаций в новостных СМИ о долгом запуске лифтов, проблему решали максимально быстро.

Напомним, что в ноябре появилась информация о том, что жители высотного дома на улице Гагаринская, 5 живут без лифта более четырех месяцев.

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