Ростовчанам объяснили задержку в сдаче лифтов в многоквартирных домах

По его словам, в 2019 году появилась новая процедура контроля, которая раньше предусмотрена не была. Именно она и стала виной такой задержки. Однако, как отметил Владислав Крюков, в 2021 году эту процедуру ускорили, поэтому проблем больше возникнуть не должно.