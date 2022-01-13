Эксперт рассказал, при каких условиях историческому центру Ростова грозит уничтожение

RostovGazeta неоднократно поднимала тему о вызывающем вопросы у экспертов проекте «Объединенной охранной зоны». Если такой проект будет принят, то практически весь исторический центр Ростова-на-Дону можно будет застраивать многоэтажными жилыми домами.
«Этим проектом охраняется порядка 300-400 памятников архитектуры, и порядка 200 зданий ценных, но не памятников. Мы же насчитали в историческом центре около 1500 зданий, которые не вошли в список. Все они, при желании, могут быть снесены», — делится мнением координатор общественного движения «МойФасад» [по уставу организации, название предполагает слитное написание — прим. редакции].
Сегодня этого не происходит, поскольку для множества объектов культурного наследия не разработаны локальные охранные зоны, которые заменят собой охранную. Соответственно, для них продолжает действовать запрет на строительство 100 метров от внешних границ.
«Это сейчас и защищает исторический центр Ростова от полной застройки. Но если проект будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, то весь старый Ростова можно будет сносить и уничтожать», — подчеркивает Геннадий Крольман.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как принимаемые локальные зоны превращались в зоны регулируемой застройки.