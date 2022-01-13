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Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 13 по 14 января

13 января 05:28
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону из-за технических работ на оборудовании запланированы отключения света в конце недели, сообщает «Донэнерго».

Электричества не будет в четверг, 13 января, на улицах Максима Горького, Красноармейская, Коммунаров, 12-го февраля. Это затронет переулки Контактный, Гвардейский, Быстрый, Бесланский, Бакинский, Доломановский и Братский.

Массовые отключения пройдут также в пятницу, 14 числа. Без электричества останутся улицы Новомосковская, Полторацкого, Просвещения. Обесточат переулки Кавказский, Казбекский, Нальчикский, Тебердинский, Тувинский, Кабардинский, Осетинский, Дзержинского, Поворотный, Паровозный, Шахтинский, Егорлыкский.

Ограничения введут на улицах Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северо-Кавказская, Стасова, Дачная.

Напомним, что в Ростовской области тариф на электроэнергию вырастет на 4% с 1 июля 2022 года.

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