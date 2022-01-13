Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 13 по 14 января

Электричества не будет в четверг, 13 января, на улицах Максима Горького, Красноармейская, Коммунаров, 12-го февраля. Это затронет переулки Контактный, Гвардейский, Быстрый, Бесланский, Бакинский, Доломановский и Братский.

Массовые отключения пройдут также в пятницу, 14 числа. Без электричества останутся улицы Новомосковская, Полторацкого, Просвещения. Обесточат переулки Кавказский, Казбекский, Нальчикский, Тебердинский, Тувинский, Кабардинский, Осетинский, Дзержинского, Поворотный, Паровозный, Шахтинский, Егорлыкский.

Напомним, что в Ростовской области тариф на электроэнергию вырастет на 4% с 1 июля 2022 года.

Материалы по теме

В Ростове и Таганроге сотни домов останутся без света в среду 29 декабря

Девять населенных пунктов в Ростовской области будут оставаться без света

Несколько улиц в Таганроге и Ростове останутся без света 11 и 12 января