Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 13 по 14 января

Электричества не будет в четверг, 13 января, на улицах Максима Горького, Красноармейская, Коммунаров, 12-го февраля. Это затронет переулки Контактный, Гвардейский, Быстрый, Бесланский, Бакинский, Доломановский и Братский.
Массовые отключения пройдут также в пятницу, 14 числа. Без электричества останутся улицы Новомосковская, Полторацкого, Просвещения. Обесточат переулки Кавказский, Казбекский, Нальчикский, Тебердинский, Тувинский, Кабардинский, Осетинский, Дзержинского, Поворотный, Паровозный, Шахтинский, Егорлыкский.
Ограничения введут на улицах Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северо-Кавказская, Стасова, Дачная.