«На что нам жить?»: ростовчане раскритиковали повышение платы за детсад на 27%

Теперь максимальный размер платы достигает 153,25 рубля за день. Последний раз стоимость поднимали пять лет назад.
Причиной назвали рост цен на продукты и числа детей в группах. В соцсетях местные жители остались недовольны такими решениями.
«Получается тем, у кого двое детей, придется платить семь тысяч. А на что жить? Семь тысяч в садик, восемь тысяч за коммуналку, остальное за проезд и питаемся воздухом через масочку», — прозвучало в комментариях.
«Итоговую сумму платежа за месяц даже считать теперь страшно», — заявили жители региона.
«А что вы хотели? Цены на все повышаются, никто от этого не застрахован», — написали пользователи.