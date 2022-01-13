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«На что нам жить?»: ростовчане раскритиковали повышение платы за детсад на 27%

13 января 14:42
Фото: cookie_studio/freepik.com
В Ростовской области на 27% увеличили максимальную плату за детский сад, что раскритиковали многие родители, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Теперь максимальный размер платы достигает 153,25 рубля за день. Последний раз стоимость поднимали пять лет назад.

Причиной назвали рост цен на продукты и числа детей в группах. В соцсетях местные жители остались недовольны такими решениями.

«Получается тем, у кого двое детей, придется платить семь тысяч. А на что жить? Семь тысяч в садик, восемь тысяч за коммуналку, остальное за проезд и питаемся воздухом через масочку», — прозвучало в комментариях.

«Итоговую сумму платежа за месяц даже считать теперь страшно», — заявили жители региона.

«А что вы хотели? Цены на все повышаются, никто от этого не застрахован», — написали пользователи.

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