В Ростовской области повысили плату за детский сад на 27%

Больше всего заплатят за пребывание детей в детских садах родители, проживающие в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Аксайском районе. Сумма их оплаты составит порядка 153,25 рублей в день. Наименьший размер оплаты установлен для жителей Батайска. Для детей до трех лет - до 123,16 рублей, для детей от трех до семи лет – до 148,65 рублей.