В Ростовской области повысили плату за детский сад на 27%

Таким образом, максимальный размер оплаты за пребывание несовершеннолетних в детском саду вырос до 153,25 рублей за день. Указ об установлении нового тарифа вступил в силу накануне, 12 января. При этом последний раз подорожание данного показателя было зафиксировано пять лет назад.
Больше всего заплатят за пребывание детей в детских садах родители, проживающие в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Аксайском районе. Сумма их оплаты составит порядка 153,25 рублей в день. Наименьший размер оплаты установлен для жителей Батайска. Для детей до трех лет - до 123,16 рублей, для детей от трех до семи лет – до 148,65 рублей.
Рост платы за детский сад связан с увеличением цен на продукты и числом детей в группах и других факторов.
В постановлении отмечается, что размер платы за детский сад в ростовской области будет расти ежегодно. Его рост будет зависеть от прогнозируемого роста потребительских цен. При этом повышение платы за детский сад не будет превышать установленных предельных значений.
Ранее жители Аксайского района Ростовской области пожаловались местным властям на очереди в детские сады. По их словам, очередь в детский сад можно ждать до школы.