Ростов вошел в топ-10 регионов с самыми жесткими ограничениями из-за COVID-19

Рейтинг был составлен за 12 первых дней 2022 года. Так, в Ростовской области действовали следующие ограничения: был введен масочно-перчаточный режим, удаленный режим работы для части работников, действовала система QR-кодов при посещении общественных мест, к которым относятся общепит, торговые центры, кинотеатры, театры и музеи.
Кроме того, в регионе введен запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ночью также запрещены развлекательные мероприятия. В медицинских организациях нельзя пройти профилактический осмотр и диспансеризацию.
Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, чем отличается штамм «Омикрон» от штамма «Дельта». По его словам, при «Омикроне» потеря обоняния не является главным симптомом коронавируса. Также при новом штамме нет болезненных ощущений в желудке и кишечнике. Кондрахин подчеркнул, что инфекция коронавируса штамма «Дельта» остаётся в бронхах и не идет ниже в легкие.