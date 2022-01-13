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Ростов вошел в топ-10 регионов с самыми жесткими ограничениями из-за COVID-19

13 января 08:10
Фото: Exey Panteleev/CC BY 2.0/flickr.com
ограничения
Ростовская область заняла восьмое место в топ-10 российских регионов по ограничениям из-за COVID-19, согласно рейтингу Агент­ства по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций.

Рейтинг был составлен за 12 первых дней 2022 года. Так, в Ро­стов­ской об­ла­сти действовали следующие ограничения: был вве­ден ма­соч­но-пер­ча­точ­ный ре­жим, уда­лен­ный ре­жим работы для ча­сти работников, действовала си­сте­ма QR-ко­дов при по­се­ще­нии общественных мест, к которым относятся об­ще­пи­т, торговые центры, ки­но­те­ат­ры, те­ат­ры и му­зеи.

Кроме того, в регионе введен запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ночью также запрещены развлекательные мероприятия. В медицинских организациях нельзя пройти про­фи­лак­ти­че­ский осмот­р и дис­пан­се­ри­за­цию.

Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, чем отличается штамм «Омикрон» от штамма «Дельта». По его словам, при «Омикроне» потеря обоняния не является главным симптомом коронавируса. Также при новом штамме нет болезненных ощущений в желудке и кишечнике. Кондрахин подчеркнул, что инфекция коронавируса штамма «Дельта» остаётся в бронхах и не идет ниже в легкие.

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