Ростов вошел в топ-10 регионов с самыми жесткими ограничениями из-за COVID-19

Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, чем отличается штамм «Омикрон» от штамма «Дельта». По его словам, при «Омикроне» потеря обоняния не является главным симптомом коронавируса. Также при новом штамме нет болезненных ощущений в желудке и кишечнике. Кондрахин подчеркнул, что инфекция коронавируса штамма «Дельта» остаётся в бронхах и не идет ниже в легкие.