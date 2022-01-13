Ростовские ученые заявили о разграблении древнего кургана казаками

В комитете рассказали, что после раскопок останков древних людей эпохи средней бронзы в «Черкасове III» продолжили работы на курганах.
Более поздние находки оказались связаны с эпохой Сарматского царства, которое существовало на территории Ростовской области в IV века до нашей эры. Тогда срубная культура окончательно сменилась курганами, и исследователи ожидали, что найдут новые ценные артефакты в кургане № 2, который является крупнейшим из захоронений «Черкасова III».
«К безмерному разочарованию всего археологического отряда и сопричастных к нему лиц, погребение оказалось начисто разграбленным. Скорее всего, лихими казаками-бугровщиками, целыми артелями орудовавшими на Дону в XIX в. и без зазрения совести расхищавшими курганные древности», — рассказали в комитете по ОКН.
Однако древние сарматы предусмотрели возможность расхищения гробницы, поэтому в кургане были размещены два тайника с погребальными дарами, которые будут сопровождать усопшего в его жизни после смерти.
В одном из тайников, расположенных в камере вырытой пещеры, обнаружили крупный котел из литой бронзы, который прошел ритуал «умертвления» перед погребением рядом с хозяином. В этом же котле обнаружили ногу лошади и ложку из дерева.
Второй тайник находился в юго-восточной части кургана. Там нашли чашу из серебра тонкой работы, у которой была литая ручка из бронзы в форме реалистичной фигуры лошади, а также серебряные бляхи, покрытые тонким слоем золота и геометрическими орнаментами.