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Ростовский врач прогнозирует новую волну COVID-19 в начале февраля

13 января 09:00
Фото: pexels.com
В феврале в Ростовской области может начаться резкий рост заболеваемости COVID-19, до выявления 1000 человек в сутки. Это обусловлено появлением нового высоко контагиозного штамма «омикрон», сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов.

Доктор рассказывает, что, процессы распространения COVID-19 схожи во всем мире. И если заболеваемость коронавирусом во Франции взлетела месяца полтора назад, в Италии и Израиле — в конце декабря, то в России такие же процессы начинаются с опозданием на месяц-полтора.

«Соответственно и мы можем ожидать, что в начале февраля в Ростовской области, как и во всех регионах России, может начаться такой же резкий прирост заболевших. В целом если ранее по стране, самый большой показатель заболевших за сутки составил 41 тысячу человек, то в феврале наше высшее руководство прогнозирует рост до 50-80 тысяч. А если еще и будет распространяться высоко контагиозный штамм „омикрон“, он сможет увеличить число заболевших до 100 тысяч человек в сутки, — отмечает Игорь Гайнутдинов. — Если спрогнозировать эти показатели применительно к Ростовской области, но сразу предупрежу, что это лишь мои рассуждения, то в регионе уже в феврале число заразившихся может дойти до 1000 человек в сутки», — делится мнением Игорь Гайнутдинов.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что 154 человека на Дону заразились гонконгским гриппом.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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