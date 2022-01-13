Ростовский врач прогнозирует новую волну COVID-19 в начале февраля

«Соответственно и мы можем ожидать, что в начале февраля в Ростовской области, как и во всех регионах России, может начаться такой же резкий прирост заболевших. В целом если ранее по стране, самый большой показатель заболевших за сутки составил 41 тысячу человек, то в феврале наше высшее руководство прогнозирует рост до 50-80 тысяч. А если еще и будет распространяться высоко контагиозный штамм „омикрон“, он сможет увеличить число заболевших до 100 тысяч человек в сутки, — отмечает Игорь Гайнутдинов. — Если спрогнозировать эти показатели применительно к Ростовской области, но сразу предупрежу, что это лишь мои рассуждения, то в регионе уже в феврале число заразившихся может дойти до 1000 человек в сутки», — делится мнением Игорь Гайнутдинов.