В Ростове резко подорожали колбаса, сахар и хлеб

Так, средние цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, сыр, сахар, соль и хлеб оказались выше в Ростове по сравнению со стоимостью в регионе. Из непродовольственных товаров в Ростове-на-Дону дороже, чем в регионе, стоят мыло хозяйственное и порошок стиральный.
В донской столице дороже всего стоит мясо барашка. За один килограмм баранины покупателям придется заплатить 474 рубля. В Шахтах это мясо стоит дешевле - 422 рубля.
Проезд в общественном транспорте в целом в Ростове также оказался выше, чем в регионе. Так, в среднем проезд автобусе стоит 30,31 рублей. При этом дешевле всего проезд в автобусе стоит в Таганроге - 20 рублей. Поездка в трамвае в Ростове обойдется на три рубля выше, чем в Таганроге.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области планируют обязать продавцов на рынках и ярмарках выдавать покупателям кассовые чеки.