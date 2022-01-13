В Ростове резко подорожали колбаса, сахар и хлеб

Проезд в общественном транспорте в целом в Ростове также оказался выше, чем в регионе. Так, в среднем проезд автобусе стоит 30,31 рублей. При этом дешевле всего проезд в автобусе стоит в Таганроге - 20 рублей. Поездка в трамвае в Ростове обойдется на три рубля выше, чем в Таганроге.