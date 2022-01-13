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В Ростове резко подорожали колбаса, сахар и хлеб

13 января 10:22
Фото: pexels.com
Ряд продовольственных товаров в Ростове-на-Дону продаются в среднем дороже, чем в регионе, говорится в отчете Ростовстате.

Так, средние цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, сыр, сахар, соль и хлеб оказались выше в Ростове по сравнению со стоимостью в регионе. Из непродовольственных товаров в Ростове-на-Дону дороже, чем в регионе, стоят мыло хозяйственное и порошок стиральный.

В донской столице дороже всего стоит мясо барашка. За один килограмм баранины покупателям придется заплатить 474 рубля. В Шахтах это мясо стоит дешевле - 422 рубля.

Проезд в общественном транспорте в целом в Ростове также оказался выше, чем в регионе. Так, в среднем проезд автобусе стоит 30,31 рублей. При этом дешевле всего проезд в автобусе стоит в Таганроге - 20 рублей. Поездка в трамвае в Ростове обойдется на три рубля выше, чем в Таганроге.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области планируют обязать продавцов на рынках и ярмарках выдавать покупателям кассовые чеки.

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