В Ростове жителей объявили штормовое предупреждение из-за гололеда и бури с 13 января

Синоптики гидрометцентра по СКФО предупреждают, что в течение трех суток с 14 по 16 января в Ростове будет сильный гололед. Кроме того в ближайшие сутки ветер усилится до 20 метров в секунду, а во время порывов его скорость возрастет до 24 метров в секунду, что вызовет ветровой нагон в устье Дона и повысит уровень воды на 10-20 сантиметров.
В управлении ГО и ЧС рекомендуют водителям не превышать скорости и тщательно соблюдать действующие правила дорожного движения, а также избегать парковки в низине и на местах работы снегоуборочной техники. Кроме того пешеходам напомнили, что их действия должны быть предсказуемы для водителей, а дорогу лучше пересекать только по разрешенным переходам.
Вместе с этим всех горожан просят соблюдать осторожность на улицах Ростова, избегать легких конструкций, деревьев и линий электропередач, которые может обрушить и оборвать ветер.
В случае если жители нуждаются в экстренной помощи, они могут позвонить по номеру 112.