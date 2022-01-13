В Ростове жителей объявили штормовое предупреждение из-за гололеда и бури с 13 января

Синоптики гидрометцентра по СКФО предупреждают, что в течение трех суток с 14 по 16 января в Ростове будет сильный гололед. Кроме того в ближайшие сутки ветер усилится до 20 метров в секунду, а во время порывов его скорость возрастет до 24 метров в секунду, что вызовет ветровой нагон в устье Дона и повысит уровень воды на 10-20 сантиметров.