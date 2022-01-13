Власти Ростова показали горожанам, как обойти затопленный переход на Гребном канале

Однако замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков пояснил, что объект, который горожане ошибочно приняли за подземный переход, на самом деле является частью водопропускной трубы. Он добавил, что ливневые стоки затопили трубу из-за обильных осадков в первую декаду января.