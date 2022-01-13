Власти Ростова показали горожанам, как обойти затопленный переход на Гребном канале

Однако замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков пояснил, что объект, который горожане ошибочно приняли за подземный переход, на самом деле является частью водопропускной трубы. Он добавил, что ливневые стоки затопили трубу из-за обильных осадков в первую декаду января.
Симков напомнил, что этот объект не был предназначен для пешеходов, а до гребного канала «Дон» от остановки можно дойти по улицам Левобережной и Бориса Слюсаря.
«Переход через проезжие части осуществляется по пешеходным переходам в районе остановки „Городской пляж“ и „Акватория“. Учитывая категорию автомобильной дороги, интенсивность и состав транспортного и пешеходного потоков, а также существующую схему организации дорожного движения по ул. Бориса Слюсаря организация дополнительной пешеходного перехода нецелесообразна», — сказано в официальном сообщении городской администрации.
Для ориентирования в переходах ростовчанам представили схему, которая поможет найти переходы у Гребного канала.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, в каком районе появится десятикилометровая велодорожка.