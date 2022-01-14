Депутат высказался о повышении в Ростове тарифа на эвакуацию автомобилей

«А что еще могло подорожать? Фуражка эвакуаторщика? — задает риторические вопросы депутат. — К сожалению, рост цен — это общая тенденция Ростова. В 2022 году мы наблюдаем рост цен во всем: на продукты питания, на капитальный ремонт жилья, с лета — на газ и воду. Соответственно, эту тенденцию активно подхватили и компании — эвакуаторщики», — говорит Юрий Нерсесян.