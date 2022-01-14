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Депутат высказался о повышении в Ростове тарифа на эвакуацию автомобилей

14 января 15:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону был повышен тариф на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, однако никаких предпосылок для этого не прослеживалось, сообщил RostovGazeta депутат гордумы, руководитель фракции КПРФ Юрий Нерсесян.

Депутат подчеркивает, что не видит никаких причин для повышения в 2022 году тарифа на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, кроме одной — желания заработать побольше денег.

«Повышение тарифа выгодно частным компаниям, они же не подведомственные администрации. Это и есть капитализм в его проявлении. Спрос есть, а, значит, есть и предложение. Как автомобилист, я рассуждаю именно так», — делится мнением Юрий Нерсесян.

Юрий Нерсесян
Фото: instagram.com/kprf_don_pervomaysky

Подорожание бензина на 0,6-0,7%, по его мнению, совсем не повод поднимать тариф на эвакуацию.

«А что еще могло подорожать? Фуражка эвакуаторщика? — задает риторические вопросы депутат. — К сожалению, рост цен — это общая тенденция Ростова. В 2022 году мы наблюдаем рост цен во всем: на продукты питания, на капитальный ремонт жилья, с лета — на газ и воду. Соответственно, эту тенденцию активно подхватили и компании — эвакуаторщики», — говорит Юрий Нерсесян.

Ранее RostovGazeta выясняла, на сколько подорожал тариф на эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушениями.

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