Депутат высказался о повышении в Ростове тарифа на эвакуацию автомобилей

Депутат подчеркивает, что не видит никаких причин для повышения в 2022 году тарифа на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, кроме одной — желания заработать побольше денег.
«Повышение тарифа выгодно частным компаниям, они же не подведомственные администрации. Это и есть капитализм в его проявлении. Спрос есть, а, значит, есть и предложение. Как автомобилист, я рассуждаю именно так», — делится мнением Юрий Нерсесян.
Подорожание бензина на 0,6-0,7%, по его мнению, совсем не повод поднимать тариф на эвакуацию.
«А что еще могло подорожать? Фуражка эвакуаторщика? — задает риторические вопросы депутат. — К сожалению, рост цен — это общая тенденция Ростова. В 2022 году мы наблюдаем рост цен во всем: на продукты питания, на капитальный ремонт жилья, с лета — на газ и воду. Соответственно, эту тенденцию активно подхватили и компании — эвакуаторщики», — говорит Юрий Нерсесян.
Ранее RostovGazeta выясняла, на сколько подорожал тариф на эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушениями.