За час нахождения на штрафстоянке автомобилей категории А придется заплатить 10,7 рубля, за машины категории B и D массой до 3,5 тонны — 21,4 рубля, за авто категории D более 3,5 тонны — 42,8 рубля, а за негабаритные транспортные средства — 64,1 рубля.