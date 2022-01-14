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В Ростове эвакуация авто подорожала на 134 рубля

14 января 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
эвакуация
В Ростове-на-Дону тариф на перемещение транспортных средств на спецстоянку увеличился на 134 рубля, говорится в постановлении Региональной службы по тарифам.

В Ростове-на-Дону тариф на перемещение транспортных средств на спецстоянку увеличился на 134 рубля, говорится в постановлении Региональной службы по тарифам.

С начала текущего года за неправильно припаркованную машину придется заплатить до 3243,46 рублей вместо 3110 рублей. Также вырос тариф за хранение транспортного средства на спецстоянке.

За час нахождения на штрафстоянке автомобилей категории А придется заплатить 10,7 рубля, за машины категории B и D массой до 3,5 тонны — 21,4 рубля, за авто категории D более 3,5 тонны — 42,8 рубля, а за негабаритные транспортные средства — 64,1 рубля.

Напомним, с 9 января в Ростове на 10% выросла максимальная стоимость полиса ОСАГО (с 2476 — 5492 рублей до 2224 — 5980 рублей).

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