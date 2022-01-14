К приложению для слепых студентки из Ростова подключились еще 44 города

Приложение Датченко «Доступная еда» создано для решения проблем незрячих людей, которые нуждаются в аудио-меню и возможности голосового управления. Аудио-версию могут получить только те заведения, меню которых занимает меньше 11 страниц. Дарья Датченко сообщила, что к 2022 году приложению удалось собрать меню более 220 заведений, которые расположены в 44 городах России.