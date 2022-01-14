Ростовские общественники ответили на заявление Логвиненко о сносе старинных зданий

По его словам, в Ростове около 1500 зданий, которые не охраняются законом, но ценны с точки зрения истории и архитектуры.
«Если я правильно понимаю Логвиненко, то здание для него имеет культурную ценность только при наличии официального статуса. Без такого статуса это рухлядь, которую надо снести. Это мнение ошибочно», — заявляет Геннадий Крольман.
Он напомнил, что в декабре 2021 года в Ростове отказались признать памятником дом Елицеров на Социалистической. «Члены этой семьи первыми догадались отправить муку на продажу из Ростова за границу, в Лондон. Если бы не они, то и Парамоновых, и многих других здесь бы просто не появилось. Потеряло ли здание ценность от отказа признать его ОКН? Не думаю», — возмущается краевед.
Геннадий Крольман считает, что Ростовская администрация упорно хочет наступить на грабли, на которые уже наступала и Америка, и Европа в двадцатом веке, когда также массово уничтожались объекты культурного наследия в крупных городах.
«Массовые сносы, обзывания красивых домов рухлядью, протесты и возмущения общественности, разгромная критика властей. В итоге все пришли к осознанию ценности старых домов. Казалось бы, самое время поучиться на чужих ошибках. Но вместо этого наша администрация раз за разом упорно их повторяет», — заключает краевед.
Ранее RostovGazeta писала, что эксперт рассказал, при каких условиях историческому центру Ростова грозит уничтожение.