Ростовские общественники ответили на заявление Логвиненко о сносе старинных зданий

Он напомнил, что в декабре 2021 года в Ростове отказались признать памятником дом Елицеров на Социалистической. «Члены этой семьи первыми догадались отправить муку на продажу из Ростова за границу, в Лондон. Если бы не они, то и Парамоновых, и многих других здесь бы просто не появилось. Потеряло ли здание ценность от отказа признать его ОКН? Не думаю», — возмущается краевед.