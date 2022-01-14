В Ростовской области в 2021 году обезвредили более 770 взрывчаток времен войны

Жителям Ростовской области напоминают, что в случае обнаружения потенциально взрывоопасного предмета необходимо обратиться в службу 112. Также власти предупредили жителей не экспериментировать со своими находками, не контактировать с ними и, тем более, перемещать, разбирать или бросать в источники открытого огня.