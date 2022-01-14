В Ростовской области в 2021 году обезвредили более 770 взрывчаток времен войны

В Ростовской области в течение 2021 года на территориях Аксайского, Каменского, Матвеево-Курганского и Обливского районов нашли и обезвредили 773 снаряда, которые относятся к боевым действиям, что велись в регионе с 1941 по 1943 годы.
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что в числе потенциально взрывоопасных предметов, что нашли на территории региона числятся мины, авиабомбы, вооружение и даже сама военная техника.
В поисках снарядов помогают поисковики проекта «Без срока давности», которые ищут места, где могут находиться похороненные советские солдаты и жертвы фашистов из числа мирных жителей.
Жителям Ростовской области напоминают, что в случае обнаружения потенциально взрывоопасного предмета необходимо обратиться в службу 112. Также власти предупредили жителей не экспериментировать со своими находками, не контактировать с ними и, тем более, перемещать, разбирать или бросать в источники открытого огня.
Ранее оперативники в течение нескольких часов вели расследование в ЖК на Береговой, где дважды прозвучали взрывы, унесшие жизнь пенсионера и покалечившие сотрудника ОМОН.