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В Ростовской области в 2021 году обезвредили более 770 взрывчаток времен войны

14 января 09:55
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростовской области в 2021 году обнаружили и обезвредили 773 снарядов времен Великой Отечественной войны, об этом объявили в правительстве региона.

В Ростовской области в течение 2021 года на территориях Аксайского, Каменского, Матвеево-Курганского и Обливского районов нашли и обезвредили 773 снаряда, которые относятся к боевым действиям, что велись в регионе с 1941 по 1943 годы.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что в числе потенциально взрывоопасных предметов, что нашли на территории региона числятся мины, авиабомбы, вооружение и даже сама военная техника.

В поисках снарядов помогают поисковики проекта «Без срока давности», которые ищут места, где могут находиться похороненные советские солдаты и жертвы фашистов из числа мирных жителей.

Жителям Ростовской области напоминают, что в случае обнаружения потенциально взрывоопасного предмета необходимо обратиться в службу 112. Также власти предупредили жителей не экспериментировать со своими находками, не контактировать с ними и, тем более, перемещать, разбирать или бросать в источники открытого огня.

Ранее оперативники в течение нескольких часов вели расследование в ЖК на Береговой, где дважды прозвучали взрывы, унесшие жизнь пенсионера и покалечившие сотрудника ОМОН.

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