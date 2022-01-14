Часть из мобильных пунктов находятся в торговых центрах. Там может сделать прививку любой желающий вне зависимости от этапа иммунизации. Также отмечается, что для данной процедуры не нужна предварительная запись.
По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, ростовчане, у которых нет QR-кода, необходимого для посещения торговых центров, будут сопровождены до пункта вакцинации.
Ранее ростовчане в сети пожаловались на нехватку врачей и на то, что люди с подозрением на омикрон не могут оперативно сделать тесты.