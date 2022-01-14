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Власти Ростова рассказали о работающих пунктах вакцинации от коронавируса в январе

14 января 18:04
Фото: https://pixabay.com/illustrations/corona-coronavirus-virus-blood-5174671/
На сегодняшний день в Ростове-на-Дону работают 16 мобильных пунктов вакцинации против коронавируса, сообщается на официальном портале городской Думы и Администрации города.

Часть из мобильных пунктов находятся в торговых центрах. Там может сделать прививку любой желающий вне зависимости от этапа иммунизации. Также отмечается, что для данной процедуры не нужна предварительная запись.

По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, ростовчане, у которых нет QR-кода, необходимого для посещения торговых центров, будут сопровождены до пункта вакцинации.

Ранее ростовчане в сети пожаловались на нехватку врачей и на то, что люди с подозрением на омикрон не могут оперативно сделать тесты.

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