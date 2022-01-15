«Где наши налоги»: плата за проезд по участку М-4 «Дон» вызвала народный гнев

«Делать будут на деньги налогоплательщиков. Почему я должен платить за дорогу, которая изначально была бесплатной? Почему эта дорога ремонтируется на наши налоги, но мы еще потом сверху доплачиваем. Для чего был придуман транспортный налог? А где будет альтернативный участок? Об этом власти задумались?» — прокомментировали новость жители Ростовской области.