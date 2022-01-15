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«Где наши налоги»: плата за проезд по участку М-4 «Дон» вызвала народный гнев

15 января 15:52
Фото: Pexels.com
Жители Ростовской области негодуют из-за того, что еще один участок трассы М-4 «Дон» планируют сделать платным, комментарии появились в соцсетях.

В Ростовской области для проезда по участку между Богучарским районом Воронежской области и Каменском-Шахтинским планируют ввести плату. Подобное решение связано с реконструкцией 156 километров дороги, на эти работы выделили бюджет в 9 миллиардов рублей.

Однако жители Ростовской области встретили подобное решение настоящим негодованием. Они считают абсолютно необоснованным брать плату за еще один участок федеральной трассы, число которых постоянно увеличивается. Ростовчане утверждают, что деньги на поддержание состояния дорог собираются за счет транспортного налога, и если власти хотят зарабатывать на обновленной трассе — они должны построить бесплатный дублер этого направления.

«Делать будут на деньги налогоплательщиков. Почему я должен платить за дорогу, которая изначально была бесплатной? Почему эта дорога ремонтируется на наши налоги, но мы еще потом сверху доплачиваем. Для чего был придуман транспортный налог? А где будет альтернативный участок? Об этом власти задумались?» — прокомментировали новость жители Ростовской области.

Ростовчане высказались, что платные дороги необходимо строить рядом с нуля, а не на налоги жителей региона, потому что коммерциализация федеральной трассы лишает граждан права на свободное перемещение. Более того, качество даже реконструированных и отремонтированных дорог не настолько хорошее, чтобы платить за него дважды.

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