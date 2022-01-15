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Логвиненко заявил о проверке поставщика елки, которая рухнула в Ростове 14 января

15 января 06:26
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону состоится проверка поставщика новогодней елки, которая рухнула из-за сильного ветра, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Речь идет о главном новогоднем дереве, которое установили на входе в парк имени Максима Горького. Из-за ураганного ветра елка развалилась на части.

В администрации города заявили, что теперь подрядчика ждет претензионная работа, чтобы определить, насколько качественно был реализован проект. Также будет организована проверка по факту инцидента.

Это не единственная проблема, появившаяся в регионе из-за сильного ветра. Ураган стал причиной подъема уровня воды в реке Доне, что привело к затоплению территорий в нескольких населенных пунктах.

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#Новости#Происшествия
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