Логвиненко заявил о проверке поставщика елки, которая рухнула в Ростове 14 января

Речь идет о главном новогоднем дереве, которое установили на входе в парк имени Максима Горького. Из-за ураганного ветра елка развалилась на части.
В администрации города заявили, что теперь подрядчика ждет претензионная работа, чтобы определить, насколько качественно был реализован проект. Также будет организована проверка по факту инцидента.
Это не единственная проблема, появившаяся в регионе из-за сильного ветра. Ураган стал причиной подъема уровня воды в реке Доне, что привело к затоплению территорий в нескольких населенных пунктах.