Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 17 по 21 января

Во вторник ограничения введут по улицам Каяльская, Путевая, Калужская, Глинки, Мурманская, Днепропетровская, Арефьева. На следующий день работы пройдут не нескольких улицах, в том числе 19 линия, Мясникова, Герасименко, Погодина, Нагибина, Красноармейская.