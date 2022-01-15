Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 17 по 21 января

В первый день недели обесточат улицы Евдокимова, Грекова, Полторацкого, Цимлянская, переулки Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Тбилисский, Грузинский. Также это коснется улиц Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Фурмановская, Краснокурсантская, Коллективная, Молокова.
Во вторник ограничения введут по улицам Каяльская, Путевая, Калужская, Глинки, Мурманская, Днепропетровская, Арефьева. На следующий день работы пройдут не нескольких улицах, в том числе 19 линия, Мясникова, Герасименко, Погодина, Нагибина, Красноармейская.
В четверг свет отключат по улицам Таганрогская, Пушкинская, Суворова, Большая Садовая, Чкалова, Кировоградская, Ляпидевского, Леваневского, Железнякова. В пятницу это затронет улицы Леваневского, Зеленодольская, Димитрова и Руставели.