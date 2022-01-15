rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 17 по 21 января

15 января 10:18
Фото: pixabay
Жителям Ростова-на-Дону стоит учитывать, что с 17 по 21 января они столкнутся с отключениями света из-за ремонтных мероприятий, проинформировало «Донэнерго».

В первый день недели обесточат улицы Евдокимова, Грекова, Полторацкого, Цимлянская, переулки Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Тбилисский, Грузинский. Также это коснется улиц Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Фурмановская, Краснокурсантская, Коллективная, Молокова.

Во вторник ограничения введут по улицам Каяльская, Путевая, Калужская, Глинки, Мурманская, Днепропетровская, Арефьева. На следующий день работы пройдут не нескольких улицах, в том числе 19 линия, Мясникова, Герасименко, Погодина, Нагибина, Красноармейская.

В четверг свет отключат по улицам Таганрогская, Пушкинская, Суворова, Большая Садовая, Чкалова, Кировоградская, Ляпидевского, Леваневского, Железнякова. В пятницу это затронет улицы Леваневского, Зеленодольская, Димитрова и Руставели.

Материалы по теме
В Ростове отменили плановые отключения света в новогодние праздники до 12 январяНесколько улиц в Таганроге и Ростове останутся без света 11 и 12 январяМассовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону из-за ремонта с 13 по 14 января
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00