Ростовчанка умерла после лечения в городской больнице № 4 в ноябре в 2021 году

Ростовчанка рассказала, что ее 75-летнюю мать госпитализировали в ноябре 2021 года и сразу начались проблемы. По ее словам, пациентку долго не могли оформить и не обращали на нее внимания.
У женщины три дня держалась температура более 39 градусов, была рвота и слабость. Она жаловалась, что не может допроситься у медсестры даже градусника.
«В один день матери стало плохо и она потеряла сознание, после чего несколько часов пролежала на холодном полу. У нее оказалось подозрение на инсульт, поэтому ее решили доставить в другую больницу», — пишет издание со ссылкой на слова ростовчанки.
Она добавила, что спасти женщину не удалось, пациентка скончалась.