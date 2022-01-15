rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери-пенсионерки

15 января 17:51
Фото: instagram.com/suskrnd
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой матери, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ Ростовской области.

Следственный отдел Кировского района Ростова возбудил уголовное дело в отношении горожанина средних лет, который подозревается в убийстве.

Следователи представили версию, согласно которой мужчина распивал алкоголь в четверг, 13 января, после чего поругался с собственной матерью и напал на нее с ножом. Он ударил ее ножом в грудь, после чего 66-летняя женщина умерла в результате полученной раны.

Сообщается, что горожанин привлекался к ответственности за убийство и раньше. Сейчас фигуранта дела задержали и хотят поместить под стражу.

Следователи тем временем проводят мероприятия, которая позволят установить обстоятельства убийства.

Ранее другой житель Ростовской области стал подозреваемым в деле об убийстве собутыльника.

Материалы по теме
Пьяная ростовчанка зарезала собутыльника в конце октябряВ Ростовской области мать пыталась зарезать двухлетнюю дочь осколком зеркала в ноябреВ Ростовской области мужчина зарезал бывшую жену и застрелил ее приятеля 7 января
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00