В Ростове задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери-пенсионерки

Следственный отдел Кировского района Ростова возбудил уголовное дело в отношении горожанина средних лет, который подозревается в убийстве.
Следователи представили версию, согласно которой мужчина распивал алкоголь в четверг, 13 января, после чего поругался с собственной матерью и напал на нее с ножом. Он ударил ее ножом в грудь, после чего 66-летняя женщина умерла в результате полученной раны.
Сообщается, что горожанин привлекался к ответственности за убийство и раньше. Сейчас фигуранта дела задержали и хотят поместить под стражу.
Следователи тем временем проводят мероприятия, которая позволят установить обстоятельства убийства.