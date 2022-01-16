Четыре человека отравились угарным газом в Ростовской области

Инцидент случился в Таганроге в трехэтажном доме на улице Свободы, 32. Жильцы одной из квартир почувствовали головокружение и тошноту, после чего обратились к медикам.
Оказалось, что 34-летние супруги, а также двое их дочерей в возрасте 4 и 12 лет отравились угарным газом. Глава семейства отказался от госпитализации.
Остальных членов семьи доставили в больницу.
Добавим, что в регионе это далеко не первый подобный случай. В начале прошлого года в Сальске четыре человека насмерть отравились от утечки газом, среди них были двое детей.