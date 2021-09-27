Как в Ростовской области массово отравились дети и кого теперь накажут

Отравление
Происшествие случилось в воскресенье, 26 сентября, в аквапарке «Наутилус». Шесть детей во время праздничного мероприятия искупались в бассейне, но через некоторое время почувствовали себя плохо. У них закружилась голова и началась рвота.
Пациентов сразу же доставили в больницу, после чего четверых отпустили домой. Еще двоих пришлось госпитализировать. Известно, что их состояние оценивается, как удовлетворительное.
В понедельник появилась информация, что всех выписали.
Причина
Причину отравления детей удалось выяснить сразу — ей оказались пары хлора. Прибывшие специалисты сделали замеры и выяснили, что в двух из трех проб воздуха в зоне дыхания было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации хлора в 1,6 раза.
Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды, чтобы провести проверку по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Результаты пока не получили.
Реакция в обществе
Эта ситуация сразу стала резонансной, поэтому ее активно обсуждают в ростовских пабликах в соцсетях. Прослеживается одно общее мнение, что виноваты в этом бизнесмены, которые не соблюдают меры безопасности.
Ростовчане заявили, что почти во всех бассейнах слишком высокое содержание хлора.
Ответ силовиков и кого накажут
Наказать могут непосредственно аквапарк, Роспотребнадзор уже готовит документы, чтобы его закрыть. Было возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.
Следователи изъяли документы, которые относятся к работе учреждения. Максимальное наказание по делу составляет два года заключения.
До этого началась проверка, ход которой поставил на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Пока этот случай является одной из главных новостей за последние сутки и новые обстоятельства появляются каждые несколько часов.