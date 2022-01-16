Ростовчане получили от Госулуг предупреждения о мошенничестве с QR-кодами

Местных жителей попросили не говорить никому приходящие в смс коды. Сотрудники Госуслуг не имеют право запрашивать такую информацию.
Кроме того, ростовчанам напомнили о дополнительных способах защиты данных. В том числе можно сделать вход по смс.
Напомним, что мошенники начали звонить людям и представляться сотрудниками Госуслуг. Они предлагают привязать QR-код к странице пользователя и присылают для этого код по смс, после чего просят его озвучить.
В результате у преступников появляются данные от аккаунта.
Ранее стало известно, что в Ростовской области мошенники представляются специалистами отдела выездных проверок Роспотребнадзора. Таким образом они продают печатные материалы.