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Ростовчане получили от Госулуг предупреждения о мошенничестве с QR-кодами

16 января 09:43
Фото: pixabay
Жители Ростовской области получили предупреждения о новой схеме мошенничества с QR-кодами, сообщения пришли от сервиса Госуслуги.

Местных жителей попросили не говорить никому приходящие в смс коды. Сотрудники Госуслуг не имеют право запрашивать такую информацию.

Кроме того, ростовчанам напомнили о дополнительных способах защиты данных. В том числе можно сделать вход по смс.

Напомним, что мошенники начали звонить людям и представляться сотрудниками Госуслуг. Они предлагают привязать QR-код к странице пользователя и присылают для этого код по смс, после чего просят его озвучить.

В результате у преступников появляются данные от аккаунта.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мошенники представляются специалистами отдела выездных проверок Роспотребнадзора. Таким образом они продают печатные материалы.

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